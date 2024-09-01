شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

وطن: استشهد شابان، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، ان طواقمها تسلمت شهيدين برصاص الاحتلال، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت شابين بالرصاص بعد اطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 25 مواطنا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 677.