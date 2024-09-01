جامعة القدس تكرم باحثيها المتميزين للعام الأكاديمي 2022-2023

وطن: كرمت جامعة القدس نخبة من باحثيها من الكليات الطبية والإنسانية والاجتماعية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2022-2023، تقديرًا لجهودهم في إثراء البحث العلمي ونشر أبحاثهم في مجلات علمية محكمة، وذلك خلال حدث نظمته عمادة البحث العلمي برعاية رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وحضور عميد البحث العلمي د. إلهام الخطيب وعدد من الباحثين والطلبة.

وأكد أ.د. عماد أبو كشك أن استراتيجية وثقافة جامعة القدس مبنية على تطوير البحث العلمي للنهوض به وإيجاد الحلول الفعالة للمجتمع على جميع المستويات باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الجامعة ويجب تحقيقها بكفاءة، مبينًا أن الجامعة تنافس اليوم على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، وأهمية العمل بشكل جمعي لتحقيق قفزات نوعية تميزها عن الآخرين والحفاظ على هذه المكانة الرائدة والمضي قُدمًا.

وعبر عن سعادته بهذا الحدث السنوي الذي تنظمه العمادة لتكريم الباحثين وتشجيعهم، مشيدًا بجهود القائمين على هذا اليوم والباحثين والطلبة المشاركين، كما وأبدى دعمه الكبير لأبحاث الطلبة ومشاريع تخرجهم لتحويلها إلى أوراق بحثية تنشر في أرقى المجلات العالمية.

وقالت د. إلهام الخطيب "لقد كانت السنة الأكاديمية 2022-2023 مميزة للبحث العلمي في جامعة القدس، فقد شهدت زيادة ملحوظة في الإنتاج البحثي عالي الجودة، وقد عزز هذا التقدم من سمعة الجامعة على الساحة العالمية للتميز العلمي، وهو ما أكدته التقييمات المرموقة بنظام تصنيف الجامعات (QS) بمنحنا تصنيف خمس نجوم لتفوقنا في جميع مجالات التميز".

وأضافت "نحن فخورون بالإنتاج البحثي لجامعة القدس وبمشاركة الطلاب والطاقم والمنتسبين في هذا الإنجاز"، وأشادت بدور الباحثات المتميزات في النشر لمساهمتهن في 93 مقالة بما نسبته (51%) من المنشورات في العام الأكاديمي 2022-2023، وقيادتهن لـ 40% منها كباحثات رئيسيات، كما وظهرت 24% من منشوراتهن في مجلات (Scopus) المفهرسة في الربعين الأول والثاني.

وقدمت د. الخطيب أرقامًا ونسبًا للأوراق البحثية المنشورة، ولبراءات الاختراع السبعة في مجالات حيوية مثل: أبحاث التشخيص في أمراض السرطانات والصحةالنفسية، وللمقالات المفهرسة في (Scopus).

وتم خلال الحفل توزيع الجوائز على أفضل بحث منشور في الكليات الإنسانية والعلوم الطبية الحيوية والتطبيقية، وجائزة الباحث النشيط في كل كلية من كليات الجامعة المختلفة، وجائزة أنشط مجموعة بحثية، وأفضل رسالة ماجستير في كل كلية من كليات الجامعة، وجائزة النشر المميز في منشورات سكوبس الأعلى تأثيرًا (Scopus Q1& Q2).

هذا وكرم الطلاب الباحثون بالإضافة للباحثين المنتسبين لجامعة القدس (ِAQU Research Affiliate Program)، والذين نشروا في مجلات سكوبس (Scopus).

يشار إلى أن هذا الحدث يعقد سنويًا في جامعة القدس لتكريم الباحثين من أكاديميين وطلبة، تقديرًا لجهودهم في نشر أبحاث علمية مرموقة والمساهمة في إثراء هذا الحقل الهام الذي تعنى به الجامعة ضمن استراتيجيتها، لتوفير بيئة جامعية بحثية وتشجيع البحث والابتكار والريادة المجتمعية.