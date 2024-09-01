بعد أسبوع على هجوم حزب الله.. قائد وحدة "8200" في جيش الاحتلال يعتزم تقديم استقالته

وطن: اعتزم قائد وحدة "8200" في جيش الاحتلال، العميد يوسي شاريئيل، الإعلان عن استقالته في الأسابيع المقبلة، وهو قرار مفاجئ لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما ذكر موقع "واللا" العبري.

وتُعدّ وحدة "8200" من أكبر الوحدات الاستخبارية وأهمها في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تمثل العمود الفقري للاستخبارات الإلكترونية، وتمثل جزءاً حيوياً من جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان).

كما تتركز مهمات الوحدة في جمع المعلومات وتحليلها، من خلال الوسائل التكنولوجية المتقدمة، ما يجعلها حجر الزاوية في منظومة جيش الاحتلال.

المصدر:"الميادين"