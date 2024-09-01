بلدية بيرزيت تثمن جهود مدير عام مصلحة مياه القدس في معالجة أزمة المياه ، وتحمل الاحتلال مسؤلية تفاقم أزمة المياه

وطن: زار وفدٌ من بلدية بيرزيت مصلحة مياه محافظة القدس والتقى بمديرها العام عبد الخالق الكرمي ومدير الدائرة الهندسية في المصلحة م. أيميل عبدو .

وضم الوفد الزائر رئيس البلدية نضال شاهين وأعضاء المجلس البلدي إبراهيم سعد وذياب الاشعل وفراس بربار ، ومن الدائرة الهندسية م. مي عتماوي .

وجدد مجلس إدارة البلدية التأكيد على عدم تبرئة الاحتلال في تفاقم أزمة المياه الأخيرة وانه السبب الرئيسي في كافة صور المعاناة التي يرضخ تحتها شعبنا لاسيما المياه .

كما طالب سلطة المياه الفلسطينية بالعمل بكل جدية لتوفير مصدر مياه للمنطقة كحلٍ استراتيجي والإسراع بزيادة كميات المياه لسد العجز وانهاء أزمة المياه في منطقة بيرزيت أو على الأقل مساواتها بباقي مناطق امتياز المصلحة .

كما أكدت بلدية بيرزيت خلال اللقاء على ان ما ورد بحق مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس عبد الخالق الكرمي في البيان السابق بتاريخ 18.7.2024 كان اجتهاداً غير موفق لامتصاص غضب المواطنين بسبب مشكلة تزويد المياه القائمة ولم يكن القصد الإساءة لشخصه الذي نكن له كل الاحترام والتقدير.

واثنت البلدية على الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم مصلحة مياه محافظة القدس ، متأملة في الوقت ذاته تنفيذ المزيد من المشاريع الخاص بالمياه في منطقة بيرزيت التي من شأنها الحد من أزمة المياه.