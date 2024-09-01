وطن: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عملية الخليل اليوم وعمليات المقاومة المتصاعدة بكل أشكالها ، تأتي ردا على حملة التطهير العرقي والتهجير وخطة ضم الضفة التي يجاهر قادة الاحتلال بها ، بعدما منيوا بالهزيمة المذلة في قطاع غزة الباسل على مدى أحد عشر شهرا.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها وصل وطن، إن شعبنا وأمام هذه المجازر وفي هذه المرحلة التاريخية الأخطر في مسيرة نضاله.

فيما يلي نص تصريح الجبهة الديمقراطية:

تصريح.. ” الديمقراطية ” تشيد بعمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة ضد قوات الإحتلال وآخرها عملية ترقوميا

عقّب مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على العمليات البطولية المتصاعدة في الضفة المحتلة في جنين وطولكرم ونابلس والخليل وآخرها عملية ترقوميا البطولية صباح اليوم ، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من جنود وعناصر شرطة الإحتلال على يد المقاومة الفلسطينية التي أخذت منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة نصرة لغزة ومواجهة جرائم الإحتلال في جنين وشمال الضفة المتواصلة لليوم الخامس على التوالي .

وأضاف المصدر : إن هذه العمليات والمقاومة المتصاعدة بكل أشكالها ، تأتي ردا على حملة التطهير العرقي والتهجير وخطة ضم الضفة التي يجاهر قادة الاحتلال بها ، بعدما منيوا بالهزيمة المذلة في قطاع غزة الباسل على مدى أحد عشر شهرا ، بفعل المقاومة الباسلة وصمود الحاضنة الشعبية في ظل شراكة أمريكية وأطلسية للعدوان وحرب الإبادة ، وصمت عربي مشين هو أقرب للإنحياز للعدو.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن شعبنا وأمام هذه المجازر وفي هذه المرحلة التاريخية الأخطر في مسيرة نضاله ، قد اختار المقاومة سبيلا لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد مستقبله وقضيته ، وأثبت أن لديه من عناصر القوة ما يكفي لإدامة الصراع مع الاحتلال وردع العدو على طريق انتزاع حقوقنا المشروعة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.