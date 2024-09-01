منظمة آكشن إيد الدولية: النساء الحوامل والمرضى وكبار السن في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية يواجهون ظروفا صعبة بسبب التصعيد العسكري وحصار المخيمات

رام الله - وطن: ادانت منظمة أكشن إيد الدولية بشدة هذا الهجوم الأخيرعلى مخيمات شمال الضفة الغربية، الذي يُعتقد أنه الأكبر من نوعه منذ أكثر من 20 عامًا، ويؤدي إلى انتهاكات لمعايير حقوق الإنسان وعمليات قتل غير قانونية، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وصفت النساء اللاجئات في مخيمات الضفة الغربية حياتهن بالخوف أثناء حصار المخيمات مع استمرار التوغل العسكري الكبير في المنطقة. شن الجيش الإسرائيلي إقتحامات وغارات جوية مكثفة على مدن ومخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا - من بينهم طفلان.

وقالت فرحة، رئيسة جمعية "كي لا ننسى" ومقرها مخيم جنين: " إن سكان المخيم يشعرون بالرعب ولا يستطيعون مغادرة منازلهم، في حين أن الفرق الطبية غير قادرة على الوصول إلى المصابين. لا يزال مخيم ومدينة جنين والقرى والبلدات المحيطة تحت الحصار. جميع المداخل مغلقة تماما. تم وضع حواجز ترابية. لا يسمح لأحد بالدخول أو الخروج من المخيم. هناك مداهمات للمنازل، وقصف للمنازل، وتدمير البنية التحتية. هناك حالة من الخوف والتوتر لدى النساء والأطفال... وطبعاً أساس هذا الخوف هو ما يحدث في غزة مما يؤثرعلى الناس ويجعلهم يعيشون في حالة من التوتر الشديد. جميع المستشفيات تحت الحصار ولا يُسمح لطاقم الإسعاف بالتحرك. هناك العديد من الجرحى الذين لم يتمكن أحد من الوصول إليهم. الوضع الإنساني سيء للغاية ومتدهور. هناك الكثير من كبار السن الذين لا يستطيعون البقاء في منازلهم دون كهرباء أو ماء. هناك أشخاص يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى العلاج. هناك أطفال حالتهم النفسية سيئة للغاية. بدون كهرباء الوضع صعب وهناك مستويات عالية من التوتر. تحاول الأمهات قدر المستطاع مساعدة أطفالهن ودعمهم".

وقالت المنظمة في بيان وصل لوطن نسخة عنه تم تنفيذ مداهمات واسعة النطاق في نابلس وطولكرم وطوباس. تم ترك أم باسل (52 عاما)، التي تعيش في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، وابنتها الحامل محاصرة في منزلهما وغير قادرات على المغادرة بعد أن اقتحم الجنود المنطقة. تتحدث ام باسل : " الجيش في كل مكان؛ الدبابات والقناصة. لذا لا يستطيع أحد حتى أن ينظر من نافذته... لا أحد يستطيع المغادرة؛ سيتم إطلاق النار على أي شخص يغادر. وقاموا بوضع قناصة على جميع المباني الشاهقة خارج المخيم من المناطق المطلة على المخيم. ابنتي في شهرها التاسع من الحمل واليوم هو آخر يوم لها قبل موعد ولادتها. إنها متعبة للغاية ولا يمكننا مغادرة المخيم. دخول المخيم غير مسموح به، لا لسيارات الإسعاف ولا لأي شخص... بصراحة، لا أعرف ماذا أفعل لمساعدة ابنتي. آمل ألا يأتيها المخاض أثناء وجود الجيش الإسرائيلي هنا. لقد قصفوا نقطة المياه الرئيسية والآن لا توجد مياه في المخيم".

ونفذ جيش الاحتلال غارات شبه يومية في الضفة الغربية وقتل أكثر من 600 فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023، وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية أيضًا أعمال عنف متزايدة من المستوطنين الإسرائيليين، حيث تم تسجيل حوالي 1,270 هجومًا للمستوطنين. وتطالب منظمة أكشن إيد السلطات الإسرائيلية بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين ودعمها. ويجب التحقيق بشكل كامل في جميع ادعاءات القتل غير المشروع، ومحاسبة المسؤولين عنها.