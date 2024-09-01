3 قتلى من شرطة الاحتلال في عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا في الخليل

وطن: قُتل 3 عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إثر عملية إطلاق نار استهدفت سيارة لشرطة الاحتلال في الخليل، في حين انسحب منفذو العملية بسلام، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وبحسب إذاعة "جيش" الاحتلال، فإنّ عملية إطلاق النار "نُفّذت من سيارة عابرة تُركت في المكان على الطريق رقم 35، قرب حاجز ترقوميا في الخليل".

وأكّد الإسعاف "الإسرائيلي" أنّ عملية إطلاق النار "أسفرت عن مقتل إثنين، وإصابة ثالث إصابةً خطيرة"، ومن ثم أعلن الإعلام العبري عن مقتله أيضاً.

وأعلنت القناة 13 العبرية عن ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق النار غرب الخليل إلى 3 .

وعقب ذلك، أشارت مصادر محلية إلى استنفار كبير لقوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار، حيث وصلت تعزيزات عسكرية إلى المكان.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة إذنا شمال غرب الخليل بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين.