العدوان على جنين يتواصل لليوم الخامس .. المقاومة تواصل تصديها واشتباكها والاحتلال يعترف بأول الخسائر

وطن: تواصلت الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين، حيث يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عدوانه الموسع في المنطقة لليوم الخامس على التوالي.

ودارت مواجهات عنيفة على أطراف مخيم جنين، كما تصدى مقاومون لقوات من جيش الاحتلال خلال اقتحامها بلدة برقين غرب جنين، حسب وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا بعدما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة أمس السبت وذلك إثر اشتباكات وقعت في حي الدمج بجنين.

وقالت القناة الـ13 العبرية إن الجندي القتيل رقيب أول، وهو قائد الصف في الكتيبة 906.

وأظهرت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الجنود وهم ينقلون عسكريا مصابا من داخل حي الدمج في جنين.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الجندي قتل في اشتباك مع اثنين من أبرز مسلحي حركة حماس، وأضافت أن قوة من الجيش قتلت المسلحَين المسؤولين عن عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة، حسب قولها.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بمحافظة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت حصارها على المحافظة بعد تنفيذ شابين عملية مزدوجة في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني شمال الخليل فجر السبت، أدت إلى إصابة 3 مستوطنين بينهم ضابط رفيع.

في غضون ذلك، خرجت مظاهرات ومسيرات في مناطق عدة بالضفة الغربية ليل السبت لمؤازرة المقاومة ورفض هجمات الاحتلال على شمال الضفة.

ونظمت مسيرة وسط رام الله، ردد المشاركون خلالها هتافات لتأييد المقاومين والتنديد بعمليات الاحتلال الإسرائيلي.

كما خرجت مسيرات بالسيارات من قباطية وميثلون باتجاه مدينة جنين، لنصرة أهلها وكسر الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على المدينة.