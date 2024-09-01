رسالة جديدة من حماس حول صفقة تبادل الأسرى: "الثمن واحد"

وطن: نشرت حركة (حماس)، عبر منصة تليغرام، رسالة بعنوان "الثمن واحد".

وذكّرت الرسالة بتصريحات سابقة للمتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة، عندما قال إن "الثمن الذي ستأخذه المقاومة مقابل 5 أسرى هو الثمن ذاته مقابل جميع الأسرى".

والجمعة، أكدت وسائل إعلام عبرية، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أنه لم يحرز أي تقدم في القضايا الخلافية، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الوفد الإسرائيلي الذي ضم ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش، عاد من مباحثات الدوحة إلى تل أبيب، وذلك بعد يومين من النقاشات مع الوسطاء بشأن التوصل لصفقة وهدنة في غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحادثات جرت بين الوفد الإسرائيلي الممثل بمهنيين، وليس قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية الذين يقودون المفاوضات، وممثلين من الدول الوسطاء، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة.