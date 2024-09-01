"ستهتز اللدولة اليوم" .. عائلات المحتجزين الإسرائيليين: "نتنياهو وأعضاء الكابينيت قرروا نسف الصفقة وتحويل فيلادلفيا إلى قبر لهم"

رام الله - وطن للانباء: تظاهرت عائلات "المحتجزينالإسرائيليين" في غزة مساء السبت قبالة وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب، وذكرت أن "نتنياهو وقضاته في الكابينيت قرروا نسف الصفقة بسبب محور ’فيلادلفيا’، وبالتالي الحكم عليهم بالموت مع العلم المسبق".

وجاء عنها بعد إعلان جيش الاحتلال مساء السبت العثور على جثث أسرى ومحتجزين بمناطق القتال بغزة، أن "نتنياهو تخلى عن المحتجزين وهذا دليل على ذلك. الدولة ستهتز بدءا من الغد (الأحد)". ودعت جمهور المستوطنين إلى "الاستعداد وشل الدولة"، مشيرة إلى أنها ستقوم بنشر تفاصيل أكثر في ساعات الصباح.

وقال رئيس المعارضة ، يائير لبيد، إن "أبنائنا وبناتنا جرى التخلي عنهم وهم يموتون في الأسر ونتنياهو منشغل بالتلفيقات. ما يهمه ليس محور ’فيلادلفيا’ ولقاحات شلل الأطفال إنما الائتلاف والإبقاء على سموتريتش وبن غفير، وهو في طريقه لسحق عائلات المختطفين وشعب إسرائيل".

وقالت عائلات المحتجزين في وقت سابق إن "نتنياهو وأعضاء الكابينيت السياسي والأمني حولوا محور ’فيلادلفيا’ إلى قبر للمختطفين"، وأشارت إلى أن "قرار البقاء في ’فيلادلفيا’ لا يوجد فيه أي اعتبار موضوعي إنما اعتبارات مجرمين من أجل البقاء سياسيا".

وتابعت أن "نتنياهو ليس سيد الأمن إنما سيد الموت، وهو يقوم بنسف الصفقة بدم بارد ويريد إعدام المختطفين".

كما جاء على لسان عائلات المحتجزين "من أجل وقف ذلك وإنقاذ حياة المختطفين، هنالك أمر واحد يجب القيام به وهو استبدال نتنياهو بشكل فوري حتى يعود المختطفين. نتنياهو يجب أن يرحل الآن".

وبالتزامن، تنظم مظاهرات واحتجاجات في تل أبيب ومواقع وبلدات أخرى ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى بشكل فوري.

وتأتي تصريحات عائلات الأسرى بعد أن قرر الكابينيت السياسي – الأمني ليل الخميس – الجمعة، المصادقة على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا"، في إطار اتفاق حول صفقة تبادل أسرى.

وأيد المصادقة على هذه الخرائط 8 وزراء، وعارضها وزير الأمن، يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن التصويت.