طوفان الأقصى في اليوم 331.. الاحتلال يقر بمقتل ضابط واصابة اخرين.. وحرب الابادة مستمرة على القطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ331، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخرين في اشتباكات مع المقاومة في جنين، والجندي القتيل هو الرقيب الكانا نافون (20 عامًا)، وهو قائد صف في الكتيبة 906 (لواء بصلاح)، مشيرة إلى أنه سقط خلال العدوان على المشتمر على جنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديًا وضابطًا آخرين أصيبا خلال استباكات مع المقاومة في جنين، وقد وصفت إصابة الضابط بالخطيرة.

وواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في غزة، حيث استشهد 61 مواطنا، وفقًا لمصادر طبية، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

فيما تصدت المقاومة في قطاع غزة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً إياها بالصواريخ والقذائف، وملحقةً مزيداً من الخسائر بها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 40,691 مواطن، وإصابة 94,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ331: