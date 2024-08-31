شهداء وجرحى في قصف منزل شرق غزة

وطن: استشهد وأصيب مواطنون، مسا اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في حي التفاح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا بمحيط مستشفى الدرة بحي التفاح، بالتزامن مع غارات عنيفة تستهدف مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,691 مواطن، وإصابة 94,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.