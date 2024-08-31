الآلاف يتظاهرون شمالي "تل أبيب": صفقة لتبادل الأسرى الآن

وطن: تظاهر آلاف "الإسرائيليين" ضد حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، شمالي "تل أبيب"، للمطالبة بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى.

كما نصب المحتجون "الإسرائيليون"، يوم أمس، عدداً من الخيام في شارع "روتشيلد"، المركز المالي في "تل أبيب"، في إطار خطوة احتجاجية لمطالبة حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة فورية لتبادل الأسرى.

وكان منتدى عائلات الأسرى "الإسرائيليين" قد قاد قافلةً من المركبات من ساحة الأسرى في "تل أبيب" إلى حدود غزة، يوم الأربعاء الماضي، رافعين نفس المطالب المتمحورة حول ضرورة اتمام صفقة للتبادل.

وقال المنتدى في بيان أعلن فيه عن القافلة إنّ "فرصة إعادة الجميع تتضاءل مع كل يوم يمر".

وفي السياق، كشف مصدر قيادي خاص في المقاومة، اليوم الجمعة، أنّ "لقاءات الدوحة فشلت". وعليه، فإنّ "المفاوضات تتعرض للانهيار".

وأضاف المصدر أنّ لقاءات الدوحة "أخفقت في ثني إسرائيل عن تمسكها بالبقاء في محور فيلادلفيا، وعن إزالة الفيتو عن 65 معتقلاً محكومين بالمؤبد".

وبناءً عليه، "تتجه المفاوضات نحو الانهيار، بسبب رفض إسرائيل التجاوب مع مقترحات الوسطاء لمعالجة القضايا العالقة"، بحسب المصدر.





المصدر: الميادين