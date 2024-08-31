كمين للمقاومة في مخيم جنين.. وجيش الاحتلال ينشر التفاصيل

وطن: نشرت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، تفاصيل كمين المقاومة الذي استهدف قوة من جيش الاحتلال في مخيم جنين صباح اليوم.

وحول تفاصيل الكمين، قالت اذاعة الجيش، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم منازل المواطنين في مخيم جنين، مضيفة: "في أحد المنازل وخلال عمليات المداهمة فاجأ مقاومان القوة وأطلقا النار عليهم من مسافة قصيرة".

وأضافت: "خلال الاشتباكات المسلحة قُتل الرقيب أول ألكانا نفون وأصيب ضابط آخر من الكتيبة 906 بجروح خطيرة".

وتابعت: "المقاومان كانا مسؤولين في الآونة الأخيرة عن عدد من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في جنين".

ومساء اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخرين في اشتباكات مع المقاومة في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال تحت بند "سمح بالنشر" إن الجندي القتيل هو الرقيب الكانا نافون (20 عامًا)، وهو قائد صف في الكتيبة 906 (لواء بصلاح)، مشيرة إلى أنه سقط خلال العدوان على المستمر على جنين.