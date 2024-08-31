الاحتلال يداهم منزلا ويعتدي بالضرب على شاب في مردا

وطن: داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، منزلا في قرية مرادا شمال سلفيت، ويعتدي على شاب بالضرب المبرح.

وأفادت مصاد محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مردا، وداهمت منزلا واعتدت على شاب فيه بالضرب المبرح، وتم نقله للمستشفى.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء مرات عدة، لترهيب الأهالي ومنهم من التقدم خلال اعتدائهم بالضرب على شاب.

يشار إلى أن القرية تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل جنود الاحتلال الذين يتعمدون استفزاز المواطنين، في حين أن مدخل القرية الشرقي مغلق ببوابة حديدية منذ أكثر من شهرين.