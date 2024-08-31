القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة "GROTON" في خليج عدن

وطن: استهدفت القوات المسلحة اليمنية، سفينةَ GROTON في خليجِ عدن، وذلك لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وفق بيان صادر عن القوات اليمنية.

وأكدت القوات اليمنية في بيانها اليوم السبت، أن العملية العسكرية جاءت انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، وبمشاركة القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ.

وأشارت إلى أن العملية أصابت السفينةِ بشكلٍ دقيقٍ ومباشر. منوهة إلى أن هذا الاستهدافُ هو الثاني للسفينةِ بعدَ استهدافِها في الثالثِ من أغسطس الجاري.

وأضافت: "نُؤكدُ نجاحَنا في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرِ الأحمرِ، وكذلك فرضِ قرارِ حظرِ الملاحةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها على كافةِ السفنِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ التي تتعاملُ معه".

وجددت القوات المسلحة اليمنية، التأكيد على استمرارَ عملياتِها البحريةِ في منطقةِ العملياتِ التابعةِ لها، وكذلك استمرارَ إسنادِها للمقاومةِ الفلسطينيةِ الباسلةِ في قطاعِ غزةَ والضفةِ الغربيةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ.