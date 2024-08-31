الاحتلال يغلق مداخل مدينة الخليل ويعزلها عن محيطها

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها، وعزلتها عن محيطها.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أغلقت بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، مداخل مدينة الخليل وعزلتها عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منهما بمركباتهم.

يذكر ان المواطنين محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، استشهدا الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال، قرب مستعمرتي "كرمي تسور" و"عتصيون" المقامتين على أراضي المواطنين شمال الخليل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الصحفية اشواق محمد عياد عوض، أثناء تواجدها قرب الحرم الابراهيمي الشريف.