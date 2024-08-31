وزارة الصحة في غزة: 5 مجازر في 48 ساعة.. و40691 شهيداً منذ بدء العدوان

وطن: أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، من جراء العدوان الاسرائيلي، المستمر على القطاع، لليوم الـ330.

وأشارت الوزارة، في تقريرها، إلى ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي "5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ48 الماضية، وصل منها 89 شهيداً و205 إصابات إلى المستشفيات"، بينما لا يزال "عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها".

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40691 شهيداً و94060 مصاباً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي السياق، دعا مفوّض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأربعاء الماضي، إلى وقف إطلاق النار إنساني، لمدة 3 أيام، من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وقال بوريل إنّ الانتشار السريع لمرض شلل الأطفال يهدّد أطفال غزة، الذين يتعرضون للنزوح والحرمان وسوء التغذية.

وشدّد على أن وقف إطلاق النار الإنساني ضروري من أجل ضمان قيام منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" بعمليات التطعيم في القطاع.