محدث| إصابتان برصاص المستوطنين في قرية قصرة جنوب نابلس

وطن: أصيب أربعة مواطنين، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط الحقوقي فؤاد حسن، بأن مستوطنين هاجموا قرية قصرة، وأطلقوا الرصاص الحي على المواطنين الذين هبوا للتصدي للمستوطنين الذين يحاولون الاعتداء على المنازل، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر، وآخر بشظايا الرصاص تم نقلهما عبر اسعاف الهلال الأحمر للمستشفى.

وأضاف، أن هجوما واسعا ينفذه المستوطنون ضد القرية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه السكان.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر، وآخر بشظايا الرصاص، وإصابة بالرصاص المطاطي لطفل (16 عاما)، وإصابة قنبلة غاز بالصدر.

وتشهد القرية بشكل أسبوعي مواجهات بين المواطنين والمستوطنين، الذين يتصدون لمحاولات المستوطنين الاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم.