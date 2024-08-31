شهيدان في قصف الاحتلال محيط مستشفى المعمداني

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال محيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت محيط مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لاستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طواقم الإنقاذ والإسعاف تعمل حتى اللحظة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,691 مواطن، وإصابة 94,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.