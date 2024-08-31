رداً على اعتداءات الاحتلال.. حزب الله يهاجم "بيت هلل" عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية

وطن: شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم السبت، هجوماً جوياً عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، على مقرّ قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل" للاحتلال، مصيبةً أهدافها بدقة.

كما استهدفت ثكنة "برانيت"، بالأسلحة الصاروخية، مصيبةً إياها بصورة مباشرة.‏

وأشارت المقاومة إلى أنّ هاتين العمليتين تأتيان رداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل الآمنة، والحرائق الناتجة منها.

كذلك، استهدف حزب الله موقع "بركة ريشا"، ‏بالأسلحة المناسبة، محققاً إصابةً مباشرة.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.



وفي دولة الاحتلال، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن انفجار طائرة مسيّرة في منطقة "كفار غلعادي"، في إصبع الجليل، مؤكدةً أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل.

بالتوازي مع ذلك، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات في جنوبي لبنان، بحيث استهدفت غارة للاحتلال بلدة مركبا وأطراف بلدة محيبيب، بينما استهدف القصف المدفعي بلدة عيتا الشعب.

يُذكر أنّ حزب الله استهدف موقع "المرج" التابع للاحتلال، صباح السبت، بالأسلحة ‏الصاروخية، محققاً إصابةً مباشرةً فيه.‏