مقتل جندي وإصابة آخرين بكمين في جنين

وطن: واصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية يقول إن الهدف منها تفكيك خلايا المقاومة في جنين وطولكرم ونابلس، وقد أسفرت حتى الآن عن استشهاد 20 مواطنًا واعتقال آخرين.

وفي اليوم الرابع لما سمي عملية "المخيمات الصيفية"، قتل جندي وأصيب آخرون في كمين نٌصب لقوة من جيش الاحتلال في جنين.

وفي ما يأتي التطورات الأخيرة في الضفة:

جنين

أفادت مصادر إعلامية عبرية بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين اليوم السبت في كمين بمخيم جنين، ووصفت المصادر ما جرى بأنه "حدث أمني صعب"، وأظهرت صور جرى تداولها عددا من الجنود ينقلون جنديا مصابا من داخل حي الدمج.

كذلك أظهرت صور هبوط مروحيات عند حاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين على ما يبدو لنقل مصابين من الجنود، كما هبطت مروحية في مستشفى رامبام بحيفا.

ووصفت وسائل إعلام عبرية القتال في جنين بالصعب، وقالت إن المقاومين يستخدمون لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف.



وقالت مصادر محلية إن الصور التي تنشرها كتيبة جنين وشهود عيان من داخل المخيم تظهر وقوع قوة من جيش الاحتلال في كمين نصبته المقاومة.



يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت كتائب الأقصى- جنين أن مقاتليها نصبوا كمينا محكما لقوة مشاة من جيش الاحتلال في حي الدمج بمدينة جنين وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام إن "ما نفذه المقاتلون بحي الدمج رسالة للاحتلال بأن عدوانه على جنين ستكون له تبعات قاسية".

وقد اندلعت صباح اليوم اشتباكات في أجزاء من مدينة جنين ومخيمها بين مقاومين وجيش الاحتلال وسط دوي انفجارات واشتباكات وتحليق للمروحيات.

ووصفت المصادر ذاتها الاشتباكات في مخيم جنين بالضارية، وأشار إلى سماع أصوات انفجارات ضخمة في حي الدمج، كما أفادت بأن مسيرة للاحتلال ألقت قنابل على موقع داخل المخيم.

واندلعت الاشتباكات بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الكبيرة مناطق بالمدينة ومخيمها، وأفاد الهلال الأحمر بإصابة طفل في الرأس برصاص الجنود، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف تابعة له رغم التنسيق المسبق.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كتائب القسام وكتائب الأقصى وسرايا القدس أن مقاتليهم يتصدّون للقوات المتوغلة.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات متلاحقة إلى جنين ومخيمها، وحاصرت المستشفى الرئيسي بالمدينة، وقامت بعمليات تجريف للمدخل الرئيسي المؤدي إلى الحي الشرقي، كما هدمت جدار وبوابة المقبرة الوحيدة في الحي نفسه.

كذلك فجرت منازل مواطنين في حي الجابريات الملاصق للمخيم، ونفذت حملة مداهمات لمنازل أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة الدمار الكبير الذي أحدثته قوات الاحتلال في الحي الشرقي بجنين. كما نشر ناشطون مقاطع مصورة لانتهاكات جيش الاحتلال شملت تدنيس مسجد بالحي الشرقي وتحويله إلى موقع عسكري.



واضطر مواطنون من سكان المنطقة الشرقية بجنين إلى النزوح بسبب الهجوم من جيش الاحتلال على المنطقة

وفي المحافظة نفسها، حاصر جنود الاحتلال منزلا في بلدة كفر دان في محاولة لاعتقال من بداخله، بينما قالت كتائب القسام وكتائب الأقصى إن مقاتليهما يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة في البلدة.





المصدر: الجزيرة