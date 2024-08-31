قوى رام الله والبيرة: مخططات الاحتلال ستفشل في كسر ارادة شعبنا المصمم على انهاء الاحتلال

وطن: تحذر القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة من الاهداف السياسية المبيتة للعدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال منذ الاربعاء الماضي على محافظات شمال الضفة الغربية امتدادا لحرب الابادة المفتوحة على اهلنا في قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي، وهي اهداف يعلن عنها رسميا من اقطاب حكومة اليمين الفاشي في اسرائيل بتنفيذ مخطط الضم وتطهير الارض الفلسطينية عرقيا ضمن حملات ممنهجة لمنع قيام دولة فلسطينية بل واجتثاث الوجود الفلسطيني.

وتؤكد القوى التي عقدت اجتماعا لها "اليوم" بحضور ممثلين عن الفعاليات والاتحادات المهنية، والحراكات على اهمية التوحد ورص الصفوف لمواجهة، واسقاط مخطط الاحتلال والتلاحم الميداني لمنع الاستفراد بمحافظات شمال الضفة الغربية فالمعركة الاساس التي يخوضها شعبنا هي من اجل انهاء الاحتلال بكل اشكاله عن ارضنا، وما يجري هو امتداد لمذابح الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ولن تقف عن محافظات الشمال، وهدفها الواضح هو تكريس الامر الواقع، وفرض الحل على شعبنا.

وتدعو القوى لاوسع مشاركة في الفعاليات التي تنظمها القوى والفعاليات الشعبية، والحراكات، والاتحادات النقابية، والمهنية والمنظمات الاهلية نصرة لغزة البطولة، واسنادا لمحافظات شمال الضفة ومنذ فجر اليوم هذا الاستهداف المنفلت للخليل وجنوب الضفة الغربية في استباحة لكل الارض الفلسطينية ومنها:

الاعتصام الاسبوعي "الثلاثاء"امام مركز البيرة الثقافي الساعة 11:00 ظهرا اسنادا للاسيرات والاسرى البواسل وما يتعرضون له من حملات قمع وانتهاك لابسط حقوقهم، وتعديات تطال تفاصيل حياتهم اليومية من قبل ادارات السجون بتعلميات من المتطرف بن غفيير، واسنادا للاهل في شمال الضفة وجنوبها رفضا للحصار والتنكيل ومسلسل القتل والتدمير اليومي للبيوت، والبنية التحية من قبل الاحتلال.

الخميس 5-9-2024 التجمع الساعة 1:00 ظهرا على دوار المنارة تأكيدا على وحدة الدم والموقف في الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة وحق شعبنا في الكفاح والمقاومة للاحتلال ومشروعه الاحلالي.

- تدعو القوى الى تفعيل لجان الحراسة والحماية الشعبية في القرى والارياف المتاخمة للمستوطنات والعمل على التصدي بكل الامكانات المتاحة لاي اعتداءات يحاول قطعان المستوطنين تنفيذها، وتفعيل ادوات المقاومة الشعبية يوميا فيها وعدم السماح لهم بالقيام بهذه الاعمال بحق قرانا وبلداتنا، كما تدعو لشد الرحال لحماية المسجد الاقصى والمقدسات في مدينة القدس المحتلة من تدنيس قطعان المستوطينين واقتحاماتهم المتتالية لباحات المسجد الاقصى المبارك.

- تدعو القوى الى تنفيذ مخرجات اعلان بكين والتوجه للعالم بخطاب موحد قوامه بناء استراتيجية فلسطينية مغايرة والعمل دوليا من اجل مقاطعة دولة الاحتلال، وتعليق عضويتها في الامم المتحدة والمؤسسات الدولية تمهيدا لمحاكمة حكومة الحرب على جرائمها بحق المدنيين العزل من ابناء شعبنا، وتوسيع جبهة التضامن الدولي مع شعبنا من اجل حشد كل التأييد الدولي لانهاء الاحتلال، وتأمين حقوقه المشروعة في تقرير المصير، والعودة، والاستقلال.