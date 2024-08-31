الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص في جنين وشابا في بيت ريما

وطن: أصيب طفل، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في جنين نقلت طفلا مصابا بالرصاص الحي في الرأس إلى المستشفى.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة شاب (34 عاما) بشظية رصاصة في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى.