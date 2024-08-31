اعتقال شابة فلسطینیة في إسطنبول

وطن: في 24 أغسطس/آب، تظاھر أعضاء حركة "1000 شاب من أجل فلسطین" )Filistin İçin Bin Genç( خلال العرض الأول للفیلم الوثائقي "الخلاص المقدس" الذي بثتھ قناة TRT World، والذي یفضح الانتھاكات الإسرائیلیة في الضفة الغربیة. وسلط النشطاء الضوء على تواطؤ تركیا في الإبادة الجماعیة المستمرة، منددین بنقل النفط الأذربیجاني عبر تركیا إلى إسرائیل من خلال رفع لافتة كتب علیھا "أردوغان أوقفوا تزوید الصھاینة بالنفط! أوقفوا التواطؤ في الإبادة الجماعیة!"

وقد تم إخراج المتظاھرین بالقوة من الفعالیة وتم إطلاق سراحھم في البدایة بعد تسجیل ھویاتھم. إلا أنھ بعد ثلاثة أیام اخذت الشرطة امرأة فلسطینیة من بینھم إلى مركز الترحیلات بعد ثلاثة أیام من ذلك وتم احتجازھا لأكثر من 24 ساعة دون أن یتم الكشف عن ھویتھا.

وأكد محاموھا على ضرورة ممارسة الضغط الشعبي، مشیرین إلى الطبیعة التعسفیة وغیر القانونیة لعملیة الترحیل. كما حذروا من الانتھاكات المتكررة للحقوق في مراكز الترحیل، بما في ذلك الإكراه على التوقیع على "استمارة العودة الطوعیة"، وھو تكتیك یستخدم ضد اللاجئین من خلفیات مختلفة. ھذه لیست حادثة معزولة بل ھي جزء من سوء استخدام منھجي أوسع نطا ًقا لعملیات

الترحیل كأداة ترھیب ضد أولئك الذین یجرؤون على قول الحقیقة للسلطة، بما في ذلك الفلسطینیین الذین یفضحون تواطؤ تركیا. وتدعي الحكومة التركیة أنھا تدعم فلسطین بینما تسيء معاملة المھاجرین، بمن فیھم الفلسطینیین.

قد تمكن محاموھا مؤخ ًرا من الوصول إلیھا بعد یومین من تقیید الوصول إلیھا، إلا أن العطلة الرسمیة غداً الجمعة، أخرت الوصول إلى ملف قضیتھا واحتیاجاتھا الأساسیة حتى یوم الاثنین. وتواصل سلطة الھجرة المماطلة في ھذه العملیة.

وعلى الرغم من القیود التجاریة التي تفرضھا الدولة، لا تزال العلاقات الاقتصادیة التركیة مع إسرائیل قائمة. وتواصل شركة "سوكار" الحكومیة الأذربیجانیة تورید ما یقرب من نصف النفط الإسرائیلي عبر خط أنابیب باكو-تبلیسي-جیھان الذي یتم شحنھ من الموانئ التركیة. ھذه الشبكة التي تدیرھا شركة BP وتشترك مع شركة بوتاش التركیة - وھي كیان مرتبط بأردوغان - تسھل استغلال الموارد الفلسطینیة وتعمق مشاركة تركیا في آلیة القمع الصھیوني.

فبالإضافة إلى النفط، یتم نقل الغاز الطبیعي الأذربیجاني إلى أوروبا عبر خط أنابیب تاناب، مع منح تراخیص إسرائیلیة للتنقیب عن الغاز قبالة سواحل غزة. وقد أشار الرئیس التنفیذي لشركة سوكار تركیا إلى إمكانیة نقل الغاز الإسرائیلي عبر تاناب، ومددت شركة بوتاش اتفاقیتھا مع شركة سوكار حتى 2030؛ مما یرسخ تورط تركیا في استغلال الموارد الفلسطینیة.

وقد دأبت حركة "1000 شاب من أجل فلسطین" على معارضة الدعم التركي لإسرائیل، داعی ًة حكومة أردوغان وجمیع الأطراف المتواطئة إلى قطع علاقاتھا مع القمع الصھیوني. ویرفضون استخدام معاملة أصدقائھم كأداة للتخویف ضد المھاجرین الآخرین.

وقد أطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج الفوري عن رفیقتھم وتدین تواطؤ تركیا في دعم إسرائیل، كما دعوا جمیع الحلفاء المحلیین والدولیین إلى الوقوف م ًعا في ھذا النضال.