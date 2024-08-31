منظمة البيدر:مستوطنون يخططون لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع بدوي غرب اريحا

وطن: قام مستوطنون، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت،بمعاينة منطقة تقع على تلة تبعد عن تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا شرق الضفة ،ما يقارب 300متر مربع ،بغرض التخطيط لانشاء بؤرة استيطانية جديدة ،ملاصقة للتجمع من جهة الجنوب.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين قاموا في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم ،بمعاينة تلة تبعد ما يقارب 300 ,متر مربع إلى الجنوب من تجمع عرب المليحات،بهدف التخطيط لأقامة بؤرة استيطانية جديدة جديدة لخنق التجمع ،واحكام حالة الحصار ضده من اربع جهات.

واضاف إلى أن زيارة المستوطنين لهذا الموقع تكررت أكثر من مرة ،وان المنطقة تحيط بها البؤر الاستيطانية من جهة الشمال والغرب والجنوب الشرقي،وهذه البؤر ملاصقة لتجمع عرب المليحات ، لتشكل بذلك تكتلا استيطانيا يحيط بالمنطقة بهدف القضاء على فرص الحياة والبقاء في الأرض.