حزب الشعب: نداء عاجل لتجنيد كل الطاقات دفاعاَ عن شعبنا ومنع مزيد من المجازر والتدمير المبيت لجنين

وطن: قال حزب الشعب، إن شعبنا أمام مفصل تاريخي في مجابهة المخاطر التي يتعرض لها على يد الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، والتحدي الأساسي الراهن، هو إفشال مخططات وأهداف حرب الاحتلال المفتوحة والدموية التي تشن على شعبنا، وفي مركزها الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير والضم وإجهاض حقوق شعبنا في استقلال دولة فلسطين وحق العودة.

وأكد حزب الشعب في بيانه له وصل وطن، صباح اليوم السبت، يقول: إن إغلاق مدينة جنين ومحيطها، ومنع تنقل المواطنين فيها واستهدافهم بإطلاق النار والقتل المباشر، وحشد القوات والآليات العسكرية بأعداد هائلة، وحصار مستشفيات المدينة وتدمير مخيمها وأحياءها، وحرمانها من الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء والمياه والخدمات الحيوية كالكهرباء والاتصالات، ينذر مخاطر جدية بإرتكاب جيش الاحتلال المزيد من المجازر والتدمير فيها.

وفي ختام بيانه، وجه حزب الشعب نداء عاجلاَ بضرورة وسرعة التدخل لتجنيد كل الطاقات دفاعاَ عن شعبنا وحمايته، ومنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من المجازر والتدمير المبيت في جنين، وتسخير كل الإمكانيات لإغاثة ورعاية سكانها وكل ضحايا العدوان في المناطق المستهدفة .