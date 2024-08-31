مجزرة جديدة في مخيم النصيرات وقصف عنيف على حي الزيتون

وطن: ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على أحد المنازل في مخيم النصيرات، وسط القطاع، إلى 9 شهداء وأكثر من 10 جرحى.

وأكدت مصادر استهداف حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، شمال القطاع، بشكل عنيف جداً من "جيش" الاحتلال، بواسطة الطائرات الحربية والمسيّرة والمروحية، والقذائف المدفعية، مشيراً إلى إقدام الاحتلال على نسف عدد من المباني جنوبي الحيّ المذكور.

كذلك، ارتقى 4 شهداء وسقط عدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وأعلن الدفاع المدني عن استشهاد 5 أشخاص، و إصابة 15 آخرين من جراء استهداف الاحتلال منزلاً في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت مصادر باستهداف غارة جوية بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، جنوبي القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد انسحب الجمعة، من معظم مناطق وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مخلفاً وراءه دماراً هائلاً، وأفاد مراسل الميادين عن انتشال جثامين عدد من الشهداء من المنطقة بعد انسحاب "جيش" الاحتلال منها.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.