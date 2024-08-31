الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل ويغلق مداخل المدينة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت الشاب أمجد رائد أبو ميالة من منطقة شارع الشلالة القديم، والشاب معتصم أسعد أبو عفيفة من منطقة واد الهرية، بعد أن فتشت منزليهما.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل وبلداتها بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، منها مدخل الخليل الشمالي "رأس الجورة"، ومدخل فرش الهوا غربا، والمدخل الجنوبي "الحرايق"، بالإضافة إلى مدخل الظاهرية والسموع ودورا جنوبا، ومداخل مخيمي الفوار، والعروب، وطرقا فرعية.