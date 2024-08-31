مستوطنون يعتدون على خربة "جورة الخيل" شرق الخليل ويسرقون 300 رأس من الأغنام

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على سكان خربة "جورة الخيل" شرق بلدة سعير شرق الخليل، وسرقوا 300 رأس من الأغنام.

وأفاد المواطن أحمد الشلالدة، بأن عشرات المستوطنين، بلباس عسكري، اقتحموا منطقة "جورة الخيل" وسرقوا 300 رأس من الأغنام، واعتدوا على الأهالي بالضرب واستولوا على هواتفهم، كما دمروا "كرفانات" سكنية وأعطبوا خزانات مياه .

وأضاف الشلالدة أن اعتداءات المستوطنين تهدف إلى تهجير المواطنين من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، مشيرا إلى اعتداءات سابقة على المنطقة من مستوطني مستوطنتي "اصفر"، و"كودوفيم"، والاستيلاء على 35 رأسا من الأغنام قبل خمسة أشهر، مناشدا المؤسسات الحقوقية مساعدة الأهالي على استعادة أغنامهم التي هي مصدر رزقهم.