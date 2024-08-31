في اليوم الرابع للعدوان: اشتباكات وانفجارات بمخيم جنين

وطن: تجددت الاشتباكات في مخيم جنين، فجر اليوم السبت بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دوي انفجارات، في اليوم الرابع من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة.

واقتحمت آليات عسكرية من بينها جرافات مخيم جنين فجر اليوم، فيما يتمركز عشرات المشاة من جنود الاحتلال على مشارف المخيم.

وذكرت مصادر محلية بان قوات الاحتلال فجرت منازل مواطنين في حي الجابريات الملاصق لمخيم جنين.

في غضون ذلك، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية بمحور شارع الجابريات، مؤكدة إيقاع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وأضافت الكتيبة أن المقاومين يواصلون استهداف قوات الاحتلال بوابل من الرصاص في محاور حيفا والناصرة ونابلس ومحيط مخيم جنين.

في الوقت نفسه، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين.

من ناحية أخرى، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن القيادة الوسطى أن العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن و"ستنتهي بعد تحقيق أهدافها".

وبدأ جيش الاحتلال عمليته الموسعة في الضفة الغربية فجر الأربعاء تحت غطاء كثيف من سلاح الجو، ووصفت وسائل الإعلام العبرية الهجوم بأنه الأكبر من نوعه منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

وبالتزامن مع حربه المستمرة على غزة منذ قرابة 11 شهرا، صعَّد الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، حيث استشهد أكثر من 670 شهيدا بينهم 150 طفلا، وأصيب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية