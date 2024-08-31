عمليتان متزامنتان شمال الخليل.. اصابة 3 جنود بينهم قائد لواء

وطن: أصيب الليلة، 3 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة في عملية مزدوجة قرب "غوش عتصيون" ومستوطنة "كرمي تسور" شمالي الخليل.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال ان، مقاوم مسلح وصل إلى بوابة مستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل، ثم نفذ عملية دهس لحارس المستوطنة، واقتحم المستوطنة وأطلق النار بداخلها، واعترف الاحتلال بوقوع إصابات.

واعلن جيش الاحتلال عن اصابة شخصين جراء انفجار سيارة مفخخة في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمال الخليل، وان احد المصابين هو قائد لواء عتصيون واصيب بعد انفجار المركبة برصاص جندي خلال اطلاقه النار على منفذ العملية.

وحسب "إذاعة جيش الاحتلال، فإن انفجار السيارة في "غوش عتصيون" كان لاستدراج قوات الاحتلال، وعند وصولها أطلق مقاوم النار عليها وأصاب اثنين.

وبينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقوع إصابتين بانفجار سيارة في محطة وقود قرب مفترق "غوش عتصيون.

وأعلن الاحتلال عن ارتقاء منفذ العملية، فيما يشتبه بوجود مسلحين آخرين داخل المستوطنة ويجري البحث عنهم بحسب زعمه.