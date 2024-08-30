طوفان الأقصى في اليوم 330.. الاحتلال ينسحب من عدة أماكن في خانيونس ويرتكب مزيدا من المجازر

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ330، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أماكن التوغل في محيط شارع "5" ومستشفى دار السلام بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وأظهر الانسحاب حجم الدمار الهائل الذي ألحقته الخسائر المادية والبشرية بسكان المنطقة على مدار 22 يومًا؛ فقد شهدت هذه الفترة سلسلة من المجازر المروعة التي استهدفت المدنيين وأسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في غزة حيث وصلت جثامين 21 شهيدًا إلى مستشفى ناصر الطبي ومستشفى الأوروبي جراء غارات جوية وانتشالات في أعقاب انسحاب آليات الاحتلال من مناطق تمركزت فيها خلال العملية العسكرية الأخيرة على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

فيما تصدت المقاومة في قطاع غزة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً إياها بالصواريخ والقذائف، وملحقةً مزيداً من الخسائر بها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40602 شهيدًا، و93855 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ330: