الاعلام العبري: إشاراته بدأت عام 2019.. الدفاع الجوي لحزب الله أُنشئ ليضرب تفوق سلاح الجو الإسرائيلي

وطن: تحدثت القناة الـ"12" الإسرائيلية عن "إنشاء حزب الله تشكيلاً يضم صواريخ دفاع جوي"، يهدف إلى "استهداف التفوق لسلاح الجو الإسرائيلي" في الشمال.

وأشارت القناة إلى أنّ المسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي "أدركوا أنّ الخطر (الذي يمثّله تعاظم قدرات حزب الله الدفاعية الجوية) تزايد".

ولفتت القناة إلى أنّ حزب الله نجح في الحصول على عشرات منظومات الدفاع الجوي من إيران، من صواريخ كتف حتى منصات ثقيلة، "بهدف ضرب حريّة التحليق التي يتمتع بها سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان، وضرب التفوق الجوّي لإسرائيل".

وتطرقت القناة الـ"12" إلى بعض ما حققه حزب الله على هذا الصعيد، في المواجهة الحالية، خلال الأشهر الـ11 من القتال، مشيرةً إلى أنّه "نجح في إسقاط 5 مسيّرات إسرائيلية بينها طائرات كبيرة ومهمة، مثل هرمز - 900"، التي يطلق عليها الاحتلال اسم "كوخاف"، علماً بأنّ حزب الله أعلن إسقاط 7 طائرات مسيّرة.

ولدى حديثها عن بناء تشكيل الدفاع الجوي التابع لحزب الله، قالت القناة إنّ عملية بنائه استغرقت عدة أعوام، بحيث "ظهرت الإشارات الأولى قبل نحو 5 أعوام، عندما بدأ حزب الله إطباق راداراته على طائرات سلاح الجو الإسرائيلية".

وبالعودة إلى ذلك الوقت، أي إلى عام 2019، ذكرت القناة أنّه "تمّ رصد إطلاق صاروخ دفاع جوي في اتجاه طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو".

وذكرت أنّه تم رصد "عمليات إطلاق إضافية، في عامي 2020 و2021 أيضاً".

أما بشأن نقل صواريخ الدفاع الجوي، فأوردت القناة الـ"12" أنّ التقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أنّ الصواريخ "وصلت إلى لبنان عبر سوريا، وعبر البحر أيضاً".

وبحسب ما نقلت، قال مسؤولون رفيعو المستوى في جيش الاحتلال إنّ "الروس أيضاً لهم علاقة بإيصال هذه المنظومات" من الأسلحة.

وفيما يتعلق بالتدريب، أوردت القناة أنّ عناصر قوة القدس، التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، "نقلوا خبرات تشغيل منظومات صواريخ الدفاع الجوي"، وأنّ عناصر حزب الله "خضعوا لعمليات التأهيل والتدريبات في سوريا، وفي إيران أيضاً".

المصدر:"الميادين"