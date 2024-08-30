مستوطنون يضرمون النيران في أراض زراعية بقرية برقا شرق رام الله

وطن: أضرم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، النيران في مساحات زراعية من أراضي قرية برقا، شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، إن عددا من مستوطني بؤرة "عوز صهيون" الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة، وصلوا إلى الأطراف الشمالية الغربية للقرية وقاموا بإشعال النيران في الأراضي الزراعية المحاذية لمنازل المواطنين.

وذكر كنعان أن اعتداء المستوطنين تبعه على الفور اقتحام لبرقا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع في أحياء البلدة وطرقاتها.

وأشار كنعان إلى أن الاحتلال منع وصول طواقم الإطفاء والمواطنين إلى موقع الحريق، ما يهدد باتساع رقعته وامتداده إلى عشرات الدونمات.