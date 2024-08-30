الاحتلال يفجر منزلاً في جنين

وطن: فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة منزلا في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال فجر منزلاً يعود لعائلة العزب في منطقة خروبة في المدينة، ما أدى لاشتعال النار فيه.

فيما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين، وأجبرتهم على مغادرة منازلهم بسيارات الإسعاف بعد مداهمتها والاستيلاء عليها، وتحويلها لثكنات عسكرية.

وواضافت المصادر، أن جنود الاحتلال احتجزوا عدداً من الشبان والأطفال، فيما اضطروا مجموعة من المواطنين لترك بيوتهم، وسلوك طرق جبلية، بعد تهديد الاحتلال بضرورة مغادرتها.