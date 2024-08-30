استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في جنين

وطن: استشهد مواطن مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

واعلنت وزارة الصحة، استشهاد مسن برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع عدد الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء إلى 20 شهيداً.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمها تتعامل مع شهيد في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، وجارٍ نقله إلى المستشفى".

وقالت مصادر محلية، نقلا عن مصادر طبية إن الشهيد هو توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما).

وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارات الإسعاف التي عملت على نقل الشهيد، ومصاب آخر في الحي الشرقي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 12 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 673.