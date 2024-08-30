حزب الله يستهدف موقعي "زبدين" و"الرمثا" بالصواريخ.. ويحقق إصابات مباشرة

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، وتجمعات جنوده، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وفي أحدث العمليات، اليوم الجمعة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ04:15 (بالتوقيت المحلي)، بعد ظهر اليوم، انتشاراً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في حرج برعام، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وقبل ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ‌‏بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

وعند الساعة الـ14:47 (بالتوقيت المحلي)، استهدفت المقاومة موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابةً مباشرة.‏

وأكّدت المقاومة، في بياناتها، أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة.

بدورها، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخين من لبنان في اتجاه مستوطنة المطلة.

وفي سياق تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية ، كما أنّ طائرات الاحتلال نفّذت أكثر من 10 غارات، بعد منتصف الليل، على مناطق القطاع الغربي في الجنوب.

ومع استمرار عمليات المقاومة ضمن جبهة الإسناد لقطاع غزة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، أكّد رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، اللواء في الاحتياط، إسرائيل زيف، قبل يومين، أنّ حزب الله غير مرتدع، مشيراً إلى أنّ "إنجازه الأهم هو شلّ "إسرائيل" على مدى عام تقريباً".

المصدر:"الميادين"