إصابة طبيب وضابطي إسعاف برصاص الاحتلال في جنين

وطن: أصيب طبيب وضابطا إسعاف، مساء اليوم الجمعة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة إسعاف في جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على طاقم للجمعية أثناء عمله في جنين، ما أدى إلى إصابة طبيب متطوع بالرصاص الحي في اليد، وضابطي الإسعاف مراد خمايسة وطاهر صانوري بشظايا الرصاص في الوجه، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وتتعمد عرقلة حركة مركبات الإسعاف، وتستهدف طواقم الإسعاف والصحفيين.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم الصحفية قرب دوار الزايد في مدينة جنين.