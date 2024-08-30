نقاش عاصف تخلله صراخ بين نتنياهو وغالانت حول محور فيلادلفيا

وطن: قالت مصادر عبرية ان نقاشا صاخبا دار بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، تخلله صراخ في القسم الأخير من اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، الليلة الماضية، والذي تمحور حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة.

وقدم غالانت في بداية الاجتماع تقريرا مطولا، قال فيه إن اتفاق تبادل أسرى وصل إلى مفترق طرق إستراتيجي بالنسبة لإسرائيل، وإنه إذا لم توافق على التوصل لاتفاق فإن معنى ذلك أوسع بكثير من قضية الرهائن، لأن من شأنه أن يؤدي إلى حرب إقليمية.

وأفادت التقارير العبرية بأنه بعد منتصف الليلة الماضية، فاجأ نتنياهو الوزراء بالإعلان أنه يريد إجراء تصويت على بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا، ما أثار عاصفة في الاجتماع.

واعترض غالانت على تصويت كهذا وقال إنه عندما يتخذ الكابينيت قرارا رسميا كهذا فإنه يعرقل خطوات إسرائيل في المفاوضات باتجاه اتفاق تبادل أسرى، وأضاف أن "لدى رئيس الحكومة صلاحية في طرح أي اقتراح وبضمن ذلك إعدام المخطوفين".

وتابع غالانت أن قرارا رسميا بشأن إبقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا في إطار صفقة تبادل أسرى، ينقل قرار إسرائيل حول توجهها الإستراتيجي إلى أيدي زعيم حماس، يحيى السنوار، وأنه إذا لم يستسلم السنوار في موضوع محور فيلادلفيا فإن هذا يعني أن إسرائيل تنازلت عمليا عن أحد أهداف الحرب، وهو إعادة الرهائن.

وقال غالانت إن "الاختيار هو بين البقاء في محور فيلادلفيا وبين إعادة المخطوفين، وكلاهما معا ليس ممكنا، وسنكتشف في النهاية أنه إما أن المخطوفين سيموتون أو سنضطر إلى التراجع عن هذا القرار".

وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، عبرا عن تحفظهما من القرار قبل التصويت عليه، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو، لكن نُقل عن هليفي قوله أمام الكابينيت إن قرارا رسميا كهذا سيكون غير ضروري ويراكم صعوبات على الوضع المعقد أصلا لقضية الرهائن.

وقال برنياع إن القرار لا ضرورة له لأن المفاوضات تتمحور في هذه المرحلة حول قائمة الرهائن والأسرى الفلسطينيين الذين سيحررون وليس على محور فيلادلفيا.