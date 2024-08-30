جيش الاحتلال يزعم اغتيال 3 مقاومين بينهم قيادي في كتائب القسام في جنين

وطن: زعم جيش الاحتلال اغتيال مسؤول في كتائب القسام بجنين وهو وسام خازم وعنصرين آخرين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه اغتال مسؤولا في كتائب القسام بجنين وسام خازم وعنصرين آخرين في استهداف جوي بجنين.

وقالت وزارة الصحة انها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد 3 شبان جراء عدوان الاحتلال قرب بلدة الزبابدة قضاء جنين.

وبحسب مصادر محليّة، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة كان فيها شبان في بلدة الزبابدة جنوب جنين ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء.

وحسب المصادر فان الشهيدين الاخرين هما ميسرة مشارقة وعرفات عامر.