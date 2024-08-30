الاحتلال ينسحب من مناطق بخان يونس ويخلف دمارا واسعا بدير البلح

وطن: سحب جيش الاحتلال قواته -صباح اليوم الجمعة- من مناطق في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بينما خلّف توغله في شرق دير البلح دمارا واسعا.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال انسحبت من هذه المناطق في خان يونس بعد عملية عسكرية استمرت 22 يوما، بينما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 9 شهداء من الأحياء والشوارع التي شملها الانسحاب شرقي المدينة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن من بين المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال حي المحطة وشارع "5"، كما تراجع إلى الأطراف الشرقية للمدينة.

وكشف الانسحاب الإسرائيلي عن دمار هائل في مئات المباني السكنية وفي البنية التحتية.

وتتعرض خان يونس منذ أيام لقصف مكثف أوقع أعدادا كبيرة من الشهداء، وذلك بالتوازي مع توغلات متكررة لقوات الاحتلال في عدد من أحيائها.