وثيقة "إسرائيلية": نحن على مفترق طرق استراتيجي وخطر حرب واسعة متعددة الجبهات

وطن: تحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت عن وجود خطر اندلاع حرب واسعة على جبهات متعددة في آن واحد.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر، أن غالانت أعرب عن هذا التقييم خلال اجتماع لمجلس الوزراء الحربي وجرى ذكر ذلك في محضر الاجتماع.

وتقول الوثيقة التي أعدها العسكريون الإسرائيليون إنه من وجهة نظر القيادة العسكرية، فإن إبرام الصفقة لن يسمح بعودة الأسرى فحسب، بل قد يخفف أيضا من حدة التوتر على الحدود مع لبنان بسبب المواجهة المستمرة مع "حزب اللـه".

وفي الوقت نفسه، تنص الوثيقة على أن الفشل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخلق تهديدا بـ"التدهور الفوري للوضع القائم إلى حالة الحرب على عدة جبهات".

كما أشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه جرى عرض الوثيقة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعلى الدائرة الضيقة من المسؤولين رفيعي المستوى.

وقالت إن إسرائيل تقف على "مفترق طرق استراتيجي" وعليها أن تختار.