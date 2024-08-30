البرغوثي: الاحتلال يعلن رفضه الوصول لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية ان قرار الكابينيت الإسرائيلي البقاء في محور فيلادلفيا يعني رفض الوصول لاتفاق وقف اطلاق النار و الانسحاب من قطاع غزة.

وقال البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان قرار الاحتلال يؤكد النوايا الحقيقية لنتنياهو و حكومته الفاشية إبقاء الاحتلال الكامل لقطاع غزة و مواصلة حرب الإبادة الجماعية و هو ما أكده تعيين العاد غورن حاكما عسكريا لقطاع غزة، و ستثبت الأحداث أن حكام إسرائيل ارتكبوا بقرارهم أفدح خطأ استراتيجي في حياتهم فغزة لن تخضع أبدا للاحتلال الدائم.