بدر زماعرة يكتب لوطن: هل نحن امام احتلال طويل الأمد …

تعيين “رئيس الجهود الإنسانية في قطاع غزة” بقيادة إلعاد غورين قد يكون مؤشرًا قويًا على نية "إسرائيل" السيطرة على قطاع غزة لفترة طويلة.

رغم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن التي دعت إلى عدم دخول إسرائيل في “احتلال طويل الأمد”، إلا أن هذا المنصب الجديد يعكس توجهًا إسرائيليًا نحو إدارة قطاع غزة بشكل مباشر ومنظم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المدنية والأمنية . وهذا الأمر يحمل دلالات مهمة قد تشير إلى تحول استراتيجي في طريقة تعامل إسرائيل مع القطاع، وخاصة في ظل الوضع المعقد بعد الحرب والمفاوضات الجارية. بالنظر إلى المهام والصلاحيات التي تمت الإشارة إليها مثل إدارة المعابر، إعادة النازحين، والإشراف على إعادة الإعمار، يبدو أن هناك نية لتنظيم إدارة قطاع غزة بطريقة مباشرة تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، على الأقل في المرحلة الحالية.

دلالات تعيين غورين:

1. إدارة مدنية وعسكرية مباشرة : وجود شخص كغورين بصلاحيات واسعة في إدارة الشؤون المدنية والعسكرية يشير إلى توجه إسرائيل إلى السيطرة المباشرة على الجوانب الحيوية للحياة في غزة، وهو ما يختلف عن الحكم غير المباشر الذي تمارسه من خلال الحصار والسيطرة على المعابر.

2. إعادة الإعمار والسيطرة الأمنية : إسرائيل تسعى من خلال هذه الإدارة إلى التحكم في إعادة إعمار غزة وربطها بالشروط الأمنية، مما يعني أنها تضع خطوطًا حمراء لكيفية إعادة إعمار غزة ومن المستفيد من هذا الإعمار.

3. الاتصالات الدولية : من خلال إعطاء غورين صلاحيات الاتصال الدولي، يبدو أن إسرائيل ترغب في السيطرة على كل مناحي الحياة في غزة.

خلاصة القول :

بينما إسرائيل تحاول تجنب وصف سيطرتها على غزة بـ “الاحتلال”، فإن تعيين حاكم عسكري بصلاحيات واسعة يعكس واقعًا مشابهًا للاحتلال الطويل الأمد. إذا استمرت هذه الإدارة المباشرة للقطاع والسيطرة على الجوانب المدنية والعسكرية لفترة طويلة، فمن المرجح أننا أمام احتلال جديد لغزة، حتى وإن تم تغليفه بغطاء إنساني أو دولي.