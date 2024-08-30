الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان

وطن: تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات زبقين، والجبين، ويارين، ومجدلزون، وعلما الشعب، والناقورة، وطير حرفا، ويارون، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية.

وأطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي طوال الليل وحتى الصباح القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، كما أطلق القنابل الحارقة على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.