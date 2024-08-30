هآرتس العبرية: "الكابينت" يصدّق على البقاء بمحور فيلادلفيا

وطن: نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤولين مطلعين أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر صدقوا على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا (الشريط الحدودي بين مصر وغزة) في إطار صفقة محتملة.

وقال المسؤولون إن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت عارض قرار السيطرة على المحور، وأيده 8 من أعضاء المجلس.

وأضافت الصحيفة أن وزراء في المجلس المصغر قالوا، خلال اجتماع، إن إبقاء السيطرة على المحور تسهم في احتمالية التوصل لصفقة تبادل.

كما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع، إن سبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان عدم سيطرة "إسرائيل" على محور فيلادلفيا في حينه.

وذكرت الصحيفة أنه وفق تقديرات عُرضت على المجلس المصغر، فإن معظم الأسرى الإسرائيليين القتلى فقدوا حياتهم في نصف السنة الأول من الحرب.

وتُصر حكومة الاحتلال على استمرار سيطرتها العسكرية على فيلادلفيا ونتساريم، في حين تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

التوصل لصفقة

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال تدرك أن الوقت ضيق، ويجب التوصل إلى صفقة لإنقاذ عشرات الأسرى الأحياء بغزة.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية ترى أنه من الممكن الانسحاب من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الصفقة، من أجل البدء في إطلاق سراح الأسرى.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين أن نتنياهو سيّس ملف محور فيلادلفيا بشكل يصعب حله خلف الأبوب المغلقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت مصادر عبرية إن مطلب نتنياهو بتواجد الجيش في محور فيلادلفيا وفرض آلية على حركة تنقل الفلسطينيين بين جنوبي وشمالي القطاع يعقّد فرص التوصل إلى اتفاق.

المصدر : هآرتس العبرية