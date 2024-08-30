هاريس تدعو لوقف إطلاق النار بغزة وتتمسك بسياسة تسليح "إسرائيل"

وطن: قالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى أمر ضروري، ودافعت عن أفكارها بشأن "إسرائيل".

وكررت هاريس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية -أذيعت في وقت مبكر اليوم الجمعة- دعمها ما وصفته بحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، وأجابت بـ"لا" عن سؤال عما إذا كانت ستعلق تسليم الأسلحة الأميركية لتل أبيب في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية الأميركية. ولم تشر إلى أي تغيير في سياسة الرئيس جو بايدن بشأن تسليح "إسرائيل".

وخلال المقابلة الأولى التي تجريها بصفتها مرشحة الديمقراطيين لخوض السباق إلى البيت الأبيض، تطرقت المرشحة الديمقراطية إلى هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ونددت بالعنف، كما تطرقت إلى الحرب التي تشنها "إسرائيل" ردا على ذلك في قطاع غزة، قائلة إن "كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا".

وقالت هاريس: الوسطاء الأمريكيون كانوا في الدوحة من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهذه الحرب لا بد أن تنتهي، مؤكدة على أنها ملتزمة بما يتوجب عليها القيام به للمضي قدما نحو حل الدولتين