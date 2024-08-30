الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس ومواجهات في مخيم بلاطة شرق المدينة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من نابلس، واقتحمت مخيم بلاطة للاجئين، شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهمت عددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: حمزة أبو زيتون، ويوسف حسن ناطور، ويوسف العزوني.

وأضافت المصادر أن قوات اعتقلت الشاب علاء الفلاحة بعد اقتحام منزله في منطقة كلية الروضة بالجبل الشمالي، والاعتداء عليه بالضرب، وبسام البسطامي من منطقة الضاحية.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال معززة بجرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق المدينة، وسط اطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات داخل المخيم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف وتخريب بالبنية التحتية داخل المخيم.

يتبع…