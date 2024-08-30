خمسة شهداء في قصف للاحتلال على عبسان الكبيرة ومخيم جباليا

وطن: استشهد فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين بينهم طفل، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، وفي مخيم جباليا.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطنان، أحدهما طفل، جراء قصف قوات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.